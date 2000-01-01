15.10 10:12 MIGnews.com

СМИ: Нетаниягу не вернет мандат до заявления Либермана

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не собирается возвращать президенту Реувену Ривлину мандат на формирование правительства до того, как Авигдора Либермана из "НДИ" выпустит заявление против создания правительства левого крыла, опирающегося на арабские фракции.Чиновники "Ликуда" сказали "Решет Бет", что после того, как Либерман выпустит такое заявление, Нетаниягу вернет мандат президенту.Председатель партии "Ямины" Нафтали Беннетт вчера вечером призвал председателя "Кахоль Лаван" Бенни Ганца вернуться за стол переговоров и сформировать правительство единства с "Ликудом", где премьер-министр Нетаниягу будет первым в ротации. "В сложившихся обстоятельствах необходимо как можно скорее создать широкое и справедливое правительство национального единства во главе с Нетаниягу и Ганцем. Каждой стороне придется идти на компромисс"."В таком правительстве, - отметил Беннетт, - Мы не сможем применять израильский закон к Зоне C, как мне хотелось бы. Левые не могут передавать территорию. Не будет никакого религиозного или антирелигиозного законодательства. Правительство будет иметь дело с Ираном, ХАМАС и Хизбаллой, сократит дефицит, улучшит состояние больниц, решит жестокие пробки и еще больше укрепит образование".Он объяснил, почему Нетаниягу должен быть первым в ротации. "У Ганца должен быть тренировочный период. Премьер-министр Израиля - самая трудная роль на земле. Мы не Бельгия или Финляндия, которые имеют место для ошибки. Серьезная ошибка премьер-министра Израиля может привести к настоящей катастрофе в еврейском государстве. Сам Ганц это понимает.""Если, не дай Бог, против премьер-министра Нетаниягу начнется уголовный процесс, он пойдет на отпуск в соответствии с компромиссом президента, и эффективным премьер-министром станет Ганц. Это здравый смысл. Кстати, лично я не получу никакой выгоды от такого правительства. Наоборот - в таком широком правительстве моя личная власть не будет великой. Но важно это благо нашей страны".