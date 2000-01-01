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Нетаниягу планирует поехать в Токио на церемонию императора | Фото:15.10 14:03   MIGnews.com

Нетаниягу планирует поехать в Токио на церемонию императора

По сообщениям, премьер-министр Биньямин Нетаниягу планирует поездку в Токио на следующей неделе, несмотря на неудачу в формировании правительства. Нетаниягу собирается отправиться в Токио в субботу вечером, чтобы принять участие в церемонии восхождения на престол нового императора Японии Нарухито. Помощники Нетаниягу не подтвердили эту информацию.

Согласно сообщениям еврейских СМИ, Нетаниягу также собирается встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во время своего пребывания в Токио.

В мероприятии примут участие многие лидеры, в том числе президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Больсонаро и сотни других высокопоставленных лиц со всего мира. Нетаниягу планировал посетить Японию в конце июля, но отменил визит в срочном порядке.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласился принять у себя израильского лидера 29 июля, но за 10 дней до его прибытия в Токио Нетаниягу неожиданно отменил визит, очевидно, по внутриполитическим причинам, в преддверии выборов в Кнессет 17 сентября.

59-летний император Нарухито официально вступил на престол 1 мая, после того как его 85-летний отец Акихито отрекся от престола из-за плохого здоровья. Япония, старейшая в мире монархия, является единственной страной, глава государства которой носит титул императора.


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