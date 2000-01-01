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Адвокат Буркова: в России он будет преследоваться по закону | Фото:15.10 10:37   MIGnews.com

Адвокат Буркова: в России он будет преследоваться по закону

Адвокат российского компьютерного хакера Алексей Бурков, который содержится в Израиле почти четыре года, заявил, что решение о возврате его клиента в Россию - правильное и справедливое решение.

Бурков мог стать участником обмена заключенными между Россией и Израилем. Его бы поменяли на Наам Иссахар, израильтянку, приговоренную к тюремному заключению в России за хранение марихуаны, но уже было решено, что он будет экстрадирован в Соединенные Штаты.

Его адвокат сказал радио "Галей-Цахаль": "Российская заявка [о выдаче] гораздо более аргументирована, чем заявка США, отправленная в Израиль. Если он отправится в Россию, он будет преследоваться по закону".


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