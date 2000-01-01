16.10 00:20 MIGnews.com

Ципи Ливни выступила на открытии зимней парламентской сессии

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Лидер парламентской оппозиции Ципи Ливни сказала на открытии зимней парламентской сессии: «Это последняя сессия Кнессета двадцатого созыва. И, надеюсь, это последняя сессия, когда Биньямин Нетаниягу занимает пост премьер-министра. Это не личное дело - это национальный интерес всей страны.Правительство, ради собственной политической выгоды, создает внутри страны врагов и разрушает то, что сплачивает наше общество. Правительство целенаправленно разрушает все инстанции, следящие за законностью и демократией в стране, поддерживает раввинов-экстремистов и поощряет коррупцию. Правительство ведет к аннексии территорий с миллионами палестинцев, к утрате Израилем еврейского большинства и к превращению Израиля в мусульманскую страну! Это правительство, которое растоптало Декларацию Независимости Израиля.Да, в стране бывали острые споры, - и здесь, в здании кнессета, и на улицах. Дошло даже до политического убийства. Но мы всегда старались преодолеть разногласия, сблизить края пропасти, разделявшей иногда наш народ и старались сплотиться ради нашей прекрасной страны, единственного в мире еврейского государства. И единственной демократии на Ближнем Востоке. Мы гордимся нашей страной, ценностями и принципами демократического еврейского Израиля. Сейчас основы и фундамент страны сознательно раскачивают и уничтожают, - нападки на органы охраны правопорядка, на Верховный суд, на полицию и на независимую журналистику.Правительство можно заменить, но основы общества - заменить невозможно. Раньше нас справедливо возмущало, когда премьер-министра Израиля называли «предателем». А теперь премьер-министр нашей страны сам называет граждан Израиля «предателями» и не стесняется этого. В норме - угрозы судьям, командирам ЦАХАЛа, деятелям искусства и общественным активистам и требования, чтобы они «подстроились» под линию нынешнего правительства. Оскорбления и угрозы - для тех, кто смеет думать иначе, нежели нынешнее правительство.Мы любим Израиль, нам дорога наша страна и болит душа за то, что происходит в ней. Израиль - это наш общий дом, наша страна, страна всех граждан. Израиль - не частная вотчина премьер-министра, и личное не владение его семьи. Это наш общий дом.Мы верим в еврейское государство и наш иудаизм - открытый, дружелюбный, уважающий и принимающий весь еврейский народ. И нам не нужна печать о кашерности главного раввината для того, чтобы быть евреями! Наше еврейское государство - это не государство Галахи, не религиозное давление в школах, не монополия главного раввината или партий харедим на иудаизм! Наш иудаизм, наше еврейство, - открыто для всех и мы не позволим отдалить от еврейских ценностей молодежь страны и евреев мира, какого бы течения в иудаизме они не придерживались. Все мы - братья и сестры, все мы - один народ. А то, что творит нынешнее правительство, разделяя наш народ и сея раздор и ненависть - это возмутительно и недопустимо.Поэтому мы обязаны объединить усилия и сменить курс этого правительства. При всех разногласиях, которые существуют, - убеждена, мы сможем сплотиться, создать сильный блок и победить. Если семьдесят лет назад отцы-основатели Израиля смогли при всех острых спорах, отложить их в сторону и объединиться ради великой цели, - значит и мы сможем объединить усилия и победить!»