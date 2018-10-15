РПЦ расторгает отношения с Константинополем

РПЦ рассчитывает, что Константинопольский патриархат пересмотрит решение по поводу предоставления автокефалии Украинской церкви, иначе взаимодействие с ним невозможно, рассказал глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион после заседания синода Русской православной церкви в Минске.
"Пока беззаконные и антиканоничные решения с точки зрения Константинополя остаются в силе, мы не сможем находиться в общении с этой церковью, находящейся сегодня в расколе", - отметил он.
Также Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, пишет Лента.
По словам митрополита, "это было вынужденное решение, т.к. к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата".