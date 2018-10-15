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РПЦ расторгает отношения с Константинополем 15.10 21:58   MIGnews.com

РПЦ расторгает отношения с Константинополем

РПЦ рассчитывает, что Константинопольский патриархат пересмотрит решение по поводу предоставления автокефалии Украинской церкви, иначе взаимодействие с ним невозможно, рассказал глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион после заседания синода Русской православной церкви в Минске.

"Пока беззаконные и антиканоничные решения с точки зрения Константинополя остаются в силе, мы не сможем находиться в общении с этой церковью, находящейся сегодня в расколе", - отметил он.

Также Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, пишет Лента.

По словам митрополита, "это было вынужденное решение, т.к. к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата".



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