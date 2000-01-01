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Папа Римский может посетить КНДР 16.10 06:04   MIGnews.com

Папа Римский может посетить КНДР

В Южной Корее сообщили, что Папа Римский может посетить Северную Корею (КНДР) следующей весной.

У главы правящей партии Южной Кореи Ли Хэ Чана есть информация о том, что Франциск хочет посетить КНДР следующей весной, т.к. в минувшем месяце Ким Чен Ын пригласил его посетить Пхеньян.

В ходе прошлого саммита президент Южной Кореи заявил, что он передаст приглашение лидера КНДР Папе когда посетит Ватикан 17-18 октября в рамках поездки в Европу, пишет Yonhap.

Корейская католическая церковь Южной Кореи поприветствовала это приглашение.


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