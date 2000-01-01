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16.10 07:10   MIGnews.com

Рейды налоговиков в Тель-Авиве

Управление налогообложения провело серию рейдов на рынке Кармель и в северном Тель-Авиве.

На рынке Кармель было установлено, что около 16% продавцов “не получают легального дохода”. Инспекторы услышали следующие оправдания в связи с неиспользованием во время продаж кассовых аппаратов: “я был пьян”, “в конце дня придет бухгалтер и разберется”, “я - не владелец бизнеса”, “мы сводим несколько покупок в один счет, чтобы сэкономить время”.

В одном из ресторанов северного Тель-Авива официанты не пробивали полученные от клиентов деньги через кассу. Инспекторы обнаружили тысячу неучтенных шекелей наличными. Владелец одного из киосков, положивший деньги, переданные за покупку к себе в карман заявил: “Я сделал это инстинктивно”.


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