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Илана Рада: в конце концов, я найду, кто убил Таир 15.10 20:02   MIGnews.com

Илана Рада: в конце концов, я найду, кто убил Таир

Мать убитой 12 лет назад в Кацрин школьницы Таир Рада, Илана, прокомментировала информацию о новых свидетельствах того, что девушку убил не Роман Задоров, а женщина, известная по инициалам А.К.

Илана Рада заявила, что показания тех или иных людей и слухи не приведут к повторному судебному процессу - до тех пор, пока прокуратура не получит конкретных, материальных свидетельств того, что в убийстве участвовали другие люди.

Илана Рада сказала: “Адвокат Задорова всегда пытается смешать все карты  без того, чтобы предоставить существенные доказательства. Я прошу предъявить экспертно-криминалистические доказательства. Показания тех или иных людей лишь сводят нас, семью, и все Государство Израиль с ума. Я извиняюсь, что я вынуждена говорить это”.

На вопрос о том, верит ли она по-прежнему в то, что Задоров не убивал Таир и есть у нее еще силы бороться за его освобождение, Илана ответила: До того дня, когда я умру, я продолжу бороться - и я узнаю, кто убил Таир. Я сделаю это моим собственным способом”.


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