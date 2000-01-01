15.10 20:02 MIGnews.com

Илана Рада: в конце концов, я найду, кто убил Таир

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Мать убитой 12 лет назад в Кацрин школьницы Таир Рада, Илана, прокомментировала информацию о новых свидетельствах того, что девушку убил не Роман Задоров, а женщина, известная по инициалам А.К.Илана Рада заявила, что показания тех или иных людей и слухи не приведут к повторному судебному процессу - до тех пор, пока прокуратура не получит конкретных, материальных свидетельств того, что в убийстве участвовали другие люди.Илана Рада сказала: “Адвокат Задорова всегда пытается смешать все карты без того, чтобы предоставить существенные доказательства. Я прошу предъявить экспертно-криминалистические доказательства. Показания тех или иных людей лишь сводят нас, семью, и все Государство Израиль с ума. Я извиняюсь, что я вынуждена говорить это”.На вопрос о том, верит ли она по-прежнему в то, что Задоров не убивал Таир и есть у нее еще силы бороться за его освобождение, Илана ответила: До того дня, когда я умру, я продолжу бороться - и я узнаю, кто убил Таир. Я сделаю это моим собственным способом”.