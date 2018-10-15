Утвержден новый режим санкций за применение химоружия
В понедельник, 15 октября, Совет ЕС утвердил новый режим санкций за применение химоружия, сообщает пресс-служба организации.
Принят новый режим введения санкций в отношении физических и юрлиц, причастных к созданию и применению химоружия.
"Решение – это следствие "выводов ЕС от 28 июня 2018 года", - отмечается в сообщении.
ЕС сможет применять санкции против лиц и организаций, привлеченных к разработке и использованию химоружия в любом месте, независимо от их национальности и места расположения.
Ограничительные меры будут направлены на лиц и субъектов, которые отвечают за разработку и использование химоружия; тех, кто оказывает финансовую, техническую и материальную поддержку; тех, кто помогает, поощряет их или ассоциируется с ними.
Запрещены поездки в ЕС, замораживание активов физлиц и замораживание активов для субъектов хозяйствования. Лицам и организациям ЕС запрещается предоставлять средства субъектам, которые попали под санкции.