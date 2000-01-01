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Нетаниягу рассказал об отношениях с Россией 15.10 19:39   MIGnews.com

Нетаниягу рассказал об отношениях с Россией

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу на открытии зимней сессии Кнессета:

"Мы укрепили наши отношения с Россией. На прошлой неделе здесь был вице-премьер Российской Федерации в рамках ежегодного заседания нашей совместной экономической комиссии.

Я поддерживаю постоянную прямую связь с президентом России Владимиром Путиным и очень ценю наши дружеские отношения и взаимное уважение. Это позволяет нам справляться со сложнейшими вызовами в нашем регионе. Эта связь важна для безопасности государства Израиль".


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