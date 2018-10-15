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Израиль сорвал 40 атак ИГ 15.10 19:19   MIGnews.com

Израиль сорвал 40 атак ИГ

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что за последние три года Израиль сорвал по меньшей мере 40 потенциальных террористических актов ИГ в западных странах.

Он одобряет назначение израильского посланника в христианский мир - свидетельство стремления Израиля укрепить тесные связи с христианскими союзниками.

"Великий союз с евангелистами - это то, за что мы не извиняемся", - сказал Нетаньяху. "У нас нет друзей лучше в мире", пишет IsraelHayom.

Нетаньяху также пообещал рассмотреть вопрос о снятии ограничений, запрещающих посещать Израиль миллионами индонезийских христиан.


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