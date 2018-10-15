15.10 19:19 MIGnews.com
Израиль сорвал 40 атак ИГ
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что за последние три года Израиль сорвал по меньшей мере 40 потенциальных террористических актов ИГ в западных странах.
Он одобряет назначение израильского посланника в христианский мир - свидетельство стремления Израиля укрепить тесные связи с христианскими союзниками.
"Великий союз с евангелистами - это то, за что мы не извиняемся", - сказал Нетаньяху. "У нас нет друзей лучше в мире", пишет IsraelHayom
.
Нетаньяху также пообещал рассмотреть вопрос о снятии ограничений, запрещающих посещать Израиль миллионами индонезийских христиан.
Поделиться
Все по теме
Комментарии