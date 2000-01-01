15.10 17:37 MIGnews.com

Лапид: этим правительством руководит Совет мудрецов Торы

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В понедельник, 15 октября, в Кнессете открылась зимняя сессия. Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид, открывая еженедельное заседание парламентской фракции, подверг критике нынешнее правительство, которое, по его словам, не может принять никаких решений, необходимых для процветания государства."Вчера должно было состояться заседание глав коалиции. Но оно отменилось. Причиной этому послужил тот факт, что Совет мудрецов Торы не решил, какова их позиция относительно закона о призыве в ЦАХАЛ. Правительство даже не стало притворяться, что оно что-то решает. Оно попросту ждет решения от своих настоящих боссов. На самом деле нет никаких причин ждать. Ультраортодоксы боятся. Сейчас появилась возможность принять закон о призыве в том виде, в котором он написан. Нельзя его менять, ни слова. Это было обещанием министра безопасности армии, начальнику генштаба и всему израильскому обществу. И это хороший закон. Верно, в армию будут призываться больше ультраортодоксов, и больше ультраортодоксов выйдут на рынок труда.В ближайшую среду, 17 октября, мы поднимаем на голосование закон о суррогатном материнстве. Нетаниягу говорил, что он поддерживает этот закон, даже сделал ролик в его поддержку. Единственное, что ему нужно сделать – проголосовать за него. Нужно принять этот закон ради тысяч молодых людей, которые мечтают стать родителями.До сих пор Нетаниягу не сделал этого, потому, что он руководствуется только одним – политикой. Не ценностями, не тем, что хорошо для страны. Нет никаких принципов, ради которых это правительство готово бороться. Оно занято лишь мелкими политическими интригами. И они так заняты собой и собственными политическим выживанием, что в стране ничего не работает, как следует. Россия правит балом в Сирии, Яхья Синвар правит балом в Газе, а военно-политический кабинет превратился в детский сад, в котором Нетаниягу уже не контролирует своих министров. Вдруг резко образовался бюджетный дефицит. Единственное, чем продолжает заниматься правительство – сеять ненависть и раскол в обществе. Настало время выборов. Партия "Еш Атид" к ним готова, и я готов", - заявил на заседании парламентской фракции лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.