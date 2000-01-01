15.10 16:50 MIGnews.com
Рухани: администрация Трампа самая враждебная
Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что американская сторона делает все для смены режима в его стране. По его мнению, действующая администрация враждебно настроена к Тегерану.
Об этом он заявил во время выступления в Тегеранском университете.
Он сказал, что за последние 40 лет при власти у США не было более враждебной к Ирану администрации, чем нынешняя.
По его словам, уменьшение легитимности иранской системы – цель США.
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