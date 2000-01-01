16.10 05:13 MIGnews.com

Израиль откроет посольство в Руанде

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Министерство иностранных дел Израиля откроет посольство в центральноафриканском государстве Руанда.Хотя Израиль и Руанда поддерживают дипломатические отношения в течение многих лет, Министерство иностранных дел Израиля до сих пор действует через посольство Израиля в Эфиопии.Руанда уже имеет посольство в Израиле, оно расположено в прибрежном городе Тель-Авив.Майкл Орен, бывший посол Израиля в США, а ныне заместитель министра в министерстве главы правительства (партия Кулану) одобрил план открытия посольства: "Поздравляем премьер-министра Нетаниягу с дипломатическими достижениями, благодаря которым Израиль откроет свое первое посольство в Руанде”."Я благословляю Государство Израиль за то, что оно углубит свои связи с Африкой, и поздравляю Руанду, которая становится самым надежным союзником на Ближнем Востоке”, - написал Орен в Твиттере.