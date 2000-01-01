Жириновский о "закрывающем всю планету" ЗРК С-700
«И американцы боятся, что весь мир увидит, что самая лучшая в мире система ПВО — русская С-300. А у нас есть С-400, С-500, С-600 и С-700. Можем всю планету закрыть, и ни один самолёт не поднимется в воздух», — заявил Жириновский, передает Russia Today.
Соловьёв пошутил в ответ на заявления лидера ЛДПР и попросил его случайно не выдать все секреты и не проговориться о «страшной системе С-1500».
На это Жириновский ответил, что последнее поколение пока С-700.
Ранее сообщалось, что на полигоне Ашулук в Астраханской области прошли учения, в ходе которых расчёты ЗРК С-300 и С-400 провели стрельбы и уничтожили мишени, имитирующие летательные аппараты противника.
3 октября Минобороны России опубликовало кадры, на которых видно, как из российского военно-транспортного самолёта Ан-124 «Руслан» выгружают технику. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на подготовку персонала для новых ЗРК потребуется около трёх месяцев, после чего С-300 войдут в состав сирийских ВС.
Москва приняла решение передать Дамаску комплексы С-300 после того, как 17 сентября в результате провокации израильских военных был сбит российский Ил-20.