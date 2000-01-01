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Беннет: террористов надо просто убивать 15.10 11:42   MIGnews.com

Беннет: террористов надо просто убивать

Министр образования Израиля Нафтали Беннет, выступая на конференции газеты Маарив заявил: “Политика “кошки-мышки” не работает. Вместо того, чтобы сокращать зоны рыбной ловли, настало время ударить по террористам”.

Беннет сказал: “Сегодня мы видим, как граница с Газой снова “нагревается”. Каждый день на границу приходят террористы, разрушают часть изгороди, подкладывают самодельные взрывные устройства и спокойно возвращаются в Газу. Каждый день террористы запускают горящие воздушные шары - и подвергают опасности жизнь наших людей в Негеве. Решение по террористу, проникшему на территорию Израиля - не снижение или увеличение количества топлива, пропускаемого в Газу, не расширение или снижение зоны рыболовства на три или на шесть километров. Есть более простая вещь: Террорист проник в Израиль - он не вернется живым в Газу. Террорист пытавшийся убить израильских граждан - следует убить его. Нечего тут возиться с зонами рыболовства - надо просто убивать террористов, которые хотят убивать нас”.


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