15.10 22:37 MIGnews.com

Нетаниягу: Израиль - "великий защитник христиан"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на саммите в Иерусалиме сказал, что Израиль является защитником христиан на Ближнем Востоке."Израиль - единственная страна, которая защищает религиозные права христиан. Христиане должны пользоваться всей свободой вероисповедания на Ближнем Востоке, но единственное место, где они могут это сделать, - это Израиль”, - сказал Нетаниягу на мероприятии, организованном пресс-службой правительства.Нетаниягу также раскритиковал обращение Палестинской администрации с христианскими объектами на Западном берегу, такими как Вифлеем-Бейт Лехем, который является одним из самых святых мест у христиан.“До того, как мы передали Вифлеем Палестинской администрации, в нем проживало 80% христианского населения, сейчас же около 20%. И это произошло потому, что в районах Палестинской администрации, а также на всем Ближнем Востоке христиане подвергаются давлению, их преследуют”, - сказал Нетаниягу.Рассматривая напряженную ситуацию в отношениях между Израилем и палестинцами, Нетаниягу обвинил президента Махмуда Аббаса в подрыве перспектив мира и сосуществования, поощряя террористов, убивающих евреев."Посмотрите, что делает президент Аббас, он поощряет террористов. Чем больше они убивают, тем больше им платят”, - сказал он.