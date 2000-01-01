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Нетаниягу прозвал Израиль “защитником христиан” 15.10 22:37   MIGnews.com

Нетаниягу: Израиль - "великий защитник христиан"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на саммите в Иерусалиме сказал, что Израиль является защитником христиан на Ближнем Востоке.

"Израиль - единственная страна, которая защищает религиозные права христиан. Христиане должны пользоваться всей свободой вероисповедания на Ближнем Востоке, но единственное место, где они могут это сделать, - это Израиль”, - сказал Нетаниягу на мероприятии, организованном пресс-службой правительства.

Нетаниягу также раскритиковал обращение Палестинской администрации с христианскими объектами на Западном берегу, такими как Вифлеем-Бейт Лехем, который является одним из самых святых мест у христиан.

“До того, как мы передали Вифлеем Палестинской администрации, в нем проживало 80% христианского населения, сейчас же около 20%. И это произошло потому, что в районах Палестинской администрации, а также на всем Ближнем Востоке христиане подвергаются давлению, их преследуют”, - сказал Нетаниягу.

Рассматривая напряженную ситуацию в отношениях между Израилем и палестинцами, Нетаниягу обвинил президента Махмуда Аббаса в подрыве перспектив мира и сосуществования, поощряя террористов, убивающих евреев.

"Посмотрите, что делает президент Аббас, он поощряет террористов. Чем больше они убивают, тем больше им платят”, - сказал он.


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