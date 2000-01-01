15.10 10:40 MIGnews.com

Женщину обвиняют в убийстве Таир Рада

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Газета Едиот Ахранот сообщает о драматическом повороте в деле об убийстве Таир Рада.В прокуратуру Нацрат-Иллит пришла женщина, заявившая, что готова дать показания на А.К., которую в социальных сетях обвиняют в убийстве Таир Рада.Как известно, суд признал в убийстве Таир Рада Романа Задорова - и приговорил его к пожизненному заключению.Это уже третий раз, когда имя А.К всплывает в деле Таир Рада. Первый раз ее упомянули в документальном сериал “Тень правды”, где один из ее друзей рассказал о том, что та призналась в убийстве.Полиция вызвала А.К. на допрос. Ее спросили, действительно ли она делала такое признание. Она заявила, что “могла бы убить”, но “не помнит” сделала ли это. Женщина страдает от психического заболевания.Также показания дал полиции психиатр, чья пациентка была госпитализирована с А.К. А.К призналась и ей в убийстве.Адвокат Задорова, Йорам Халеви заявил, что намерен подать в БАГАЦ апелляцию о пересмотре приговора.Государственная прокуратура, между тем, заявила, что “версия событий, изложенная А.К. была тщательно изучена и отвергнута”.