15.09 09:09 MIGnews.com

Нафтали Беннет: карта "сделки столетия" - ад

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Лидер Ямина Нафтали Беннет опубликовал в интернете карту территориальных изменений в результате исполнения “сделки столетия”, предлагаемой президентом США Дональдом Трампом.Беннет утверждает, что еврейские поселения, большие и маленькие, будут окружены зонами палестинского суверенитета, в том числе и в так называемой “зоне С”.Беннет пишет: "Это - “план века”. Черное - Палестина. Больше 90% территорий". Белое - отдельные “острова” в одном океане Палестины. Окружены со всех сторон ХАМАСом. Танзимом и ФАТХом. Ад для любого жителя Ариэля, Офра и Кирьят-Арба. Конец поселениям. Это - то, что Нетаниягу называет “правыми”! Только Ямина остановит план островов в Палестине”.Беннет подчеркнул: “Нетаниягу говорит о “суверенитете в поселениях” но умышленно отказывается сказать “суверенитет в зоне С”. Он обещал не эвакуировать поселений. “Официально” это - так, но в реальности он отрезает почку у Государства Израиль. Потому что ни один израильтянин не согласится жить в окруженном врагами анклаве”.Беннет предупредил, что то, что ожидает жителей Иудеи и Самарии “будет точно таким же, как это было в Нецарим в Гуш Катиф - узкая дорога, ведущая к крепости”. Беннет сказал: “И это Нетаниягу пытается подсластить сладкой карамелькой - “суверенитетом над Иорданской долиной”.Беннет далее задал риторические вопросы: Вы себя спрашивали - какую цену он за это заплатил? Почему Трамп тянет с публикацией плана? Вы задавались вопросом, почему Нетаниягу пытается просто стереть с политической карты Ямина, как это он уже сделал 4 месяца назад? Ответ один - “План островов”. Проснитесь!”