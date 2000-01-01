15.09 08:34 MIGnews.com

Наследный принц Саудии: мы способны ответить на атаки

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Наследный принц Саудовской Аравии и фактический правитель королевства Мухаммед бин Салман сообщил президенту США Дональду Трампу о том, что его страна “способна и хочет” ответить на удары мятежников хути по нефтяным объектам.Принц Мухаммед заявил: “Королевство в состоянии и королевство желает ответить на террористическую агрессию”.Посланник ООН в Йемене Мартин Гриффитс заявил, что он “крайне озабочен” новым поворотом йеменской войны.Гриффитс призвал “все стороны предотвратить подобного рода инциденты в будущем, потому что они угрожают и без того хрупкой ситуации и становятся серьезной угрозой региональной стабильности”.