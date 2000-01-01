Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Став Шафир: Итамар Бен Гвир подослал расистов с угрозами 15.09 07:40   MIGnews.com

Став Шафир: Итамар Бен Гвир подослал расистов с угрозами

Номер два в списке Демократического Лагеря, бывший депутат Кнессета от партии Авода госпожа Став Шафир рассказал об угрозах против ее жизни. По словам Шафир, лидер Оцма Йехудит Итамар Бен Гвир “подослал” к ней “расистов, которые угрожают моей жизни”.

Шафир говорит: “По моему кварталу шатаются типы, которые меня пугают”.

Шафир говорит: меня реально пугает, что такие люди, как Итамар Бен Гвир будет министром образования наших детей. Меня пугает, что Итамар Бен Гвир будет назначать здесь судей, вводить законы и может стать министром образования. Меня пугает то, что Смотрич мало от него отличается, также как и Шакед”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:09
Гилад Эрдан: военная операция в Газе в ближайшие дни
08:02
Найдена еще одна причина диабета
07:06
Нетаниягу: войны не избежать, мы готовим сюрпризы
05:33
Певец Сэм Смит попросил называть себя ОНИ, вместо ОН
04:18
Активисты приклеили себя ко входу Лондоской недели моды
03:48
Певица Адель подала на развод
02:20
56-летняя Деми Мур обнажилась для глянца
01:14
Назван напиток, улучшающий здоровье мозга
23:16
На Испанию обрушились мощные ливни: число жертв растет
21:32
Дэвид Кэмерон извинился за решения по Brexit
21:24
В Пакистане убито четверо солдат
20:54
Палестинские СМИ: В Газе сбит израильский беспилотник
20:41
Военные задержали неопазнанный параплан к югу от Хайфы
20:28
Умер известный венгерский писатель, переживший Холокост
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus