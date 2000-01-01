15.09 07:40 MIGnews.com

Став Шафир: Итамар Бен Гвир подослал расистов с угрозами

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Номер два в списке Демократического Лагеря, бывший депутат Кнессета от партии Авода госпожа Став Шафир рассказал об угрозах против ее жизни. По словам Шафир, лидер Оцма Йехудит Итамар Бен Гвир “подослал” к ней “расистов, которые угрожают моей жизни”.Шафир говорит: “По моему кварталу шатаются типы, которые меня пугают”.Шафир говорит: меня реально пугает, что такие люди, как Итамар Бен Гвир будет министром образования наших детей. Меня пугает, что Итамар Бен Гвир будет назначать здесь судей, вводить законы и может стать министром образования. Меня пугает то, что Смотрич мало от него отличается, также как и Шакед”.