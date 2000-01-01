15.09 21:02 MIGnews.com

Ривлин ответил на критику Арье Дери

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Президент Реувен Ривлин ответил в воскресенье, 15 сентября, на критику председателя ШАС и министра внутренних дел Арье Дери, который заявил, что Ривлин не протестовал против подстрекательства к харедим во время избирательной кампании."Если люди выступают против арабов, президент первым выступает против этого", - сказал Дери в своей речи. "Но когда они выступают против всего иудаизма и ультраортодоксов в государстве Израиль, никто не протестует против этого. Все это делается, чтобы свергнуть Нетаниягу. Все допустимо, чтобы захватить правительство".Ривлин ответил Дери в Твиттере: "Мой друг раввин Арье - любой, кто меня знает, - как и вы, очень хорошо знакомы с тем, как сильно я страдаю от подстрекательства к общинам в Израиле, в том числе к сообществу харедим, и к суровому разговору, который мы были втянуты во время этих выборов. Нет никого более осведомленного, чем вы, о действиях в Резиденции президента, некоторые из которых вместе с вами являются общей базой для сообщества харедим и других общин в Израиле."