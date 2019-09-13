Навальный покинул Россию

"Девочка наша собрала чемоданы и поехала учиться. Я - провожать", - написал оппозиционер в комментарии к снимку.
Большая часть пользователей, прокомментировавших публикацию, с изрядной долей скептицизма отнеслась к предполагаемым источникам финансирования регулярных заграничных поездок борца с коррупцией. Также некоторые из прокомментировавших выразили недоумение по поводу возможности свободного перемещения по миру гражданину с непогашенной судимостью и условным сроком.
Также отмечается, что Навальный уехал после серии обысков в его офисах.