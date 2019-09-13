15.09 22:18 MIGnews.com

Навальный покинул Россию

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Российский оппозиционер, видеоблогер и глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вылетел за границу.Политик разместил на своей странице в Инстаграм фотографию, на которой он в международном аэропорту Шереметьево со своей дочерью совершает посадку в самолет."Девочка наша собрала чемоданы и поехала учиться. Я - провожать", - написал оппозиционер в комментарии к снимку.Большая часть пользователей, прокомментировавших публикацию, с изрядной долей скептицизма отнеслась к предполагаемым источникам финансирования регулярных заграничных поездок борца с коррупцией. Также некоторые из прокомментировавших выразили недоумение по поводу возможности свободного перемещения по миру гражданину с непогашенной судимостью и условным сроком.Также отмечается, что Навальный уехал после серии обысков в его офисах.