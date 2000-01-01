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В Афганистане убиты два теневых губернатора Талибана | Фото:15.09 20:02   MIGnews.com

В Афганистане убиты два теневых губернатора Талибана

В воскресенье, 15 сентября, афганские силы безопасности, поддерживаемые воздушными силами США, ликвидировали двух теневых губернаторов "Талибана". В последнее время, боевые действия в Афганистане активизировались из-за провала переговоров.

Операции, начатые в субботу вечером, были направлены на предотвращение нападений, запланированных талибами на афганские силы, заявил высокопоставленный сотрудник службы безопасности в Кабуле, добавив, что столкновения обострились после провала дипломатических переговоров между Соединенными Штатами и талибами.

В заявлении министерства обороны говорится, что по меньшей мере 85 боевиков были убиты в ходе совместной наземной и воздушной операции в южной провинции Пактика в субботу вечером. Талибан заявил о семи убитых и 11 раненных.

Местные чиновники сообщили, что в северной провинции Саманган был убит теневой губернатор талибов Мавлави Нооруддин. Талибы, которые утвердили параллельную провинциальную структуру управления, отдельную от афганского правительства, отрицают смерть "губернатора".

Мулла Сайед Азим, теневой губернатор в округе Анар-Дара на западе Фары, был убит в ходе совместного рейда афганских и иностранных сил. "Сайед Азим был убит вместе с 34 другими повстанцами в Анар Дара", - сказал Мохибулла Мохиб, представитель провинциальной полиции Фарах.

Высокопоставленные сотрудники службы безопасности в Кабуле заявили, что против талибов и террористической группы ИГИЛ будет начато несколько совместных операций по предотвращению нападений на афганские силы и гражданских лиц в преддверии президентских выборов 28 сентября.


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