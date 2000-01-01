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`Убирайтесь!`: вандалы разрисовали офис ЕС в Израиле | Фото:15.09 19:33   MIGnews.com

"Убирайтесь!": вандалы разрисовали офис ЕС в Израиле

Офис делегации Европейского союза в Израиле подвергся вандализму.

Вход в офис ЕС в Рамат-Гане был разрисован граффити: "Немецкие деньги убивают евреев" и "ЕС, убирайся!". Полиция ищет преступников.

Представитель миссии ЕС в Израиле отреагировали на инцидент. "Ни один дипломат не присутствовал в офисе, так как он был закрыт", - говорит чиновник. "Этот инцидент, направленный на запугивание ЕС и его персонала, вызывает сожаление и должен быть осужден", - добавляет он.

"Делегация ЕС находится в контакте с правоохранительными органами и Министерством иностранных дел для принятия необходимых мер и обеспечения принятия надлежащих мер безопасности".




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