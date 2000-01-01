15.09 19:11 MIGnews.com

Нетаниягу и Ганц вопиюще оговорились в интервью на ТВ

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и кандидат на этот пост Бенни Ганц дали серию телевизионных интервью менее чем за 72 часа до выборов, в субботу, 14 сентября. Однако, не все пошло как надо. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и Бенни Ганц, глава "Кахоль Лаван", оба сделали вопиющие ошибки во время своего эфирного времени, но телеведущие быстро исправили их.В субботу вечером на канале 13 Нетаниягу спросили знает ли он, сколько ракет было выпущено по Израилю из Газы за последние 18 месяцев. "Несколько сотен", - ответил Нетаниягу, который также является министором обороны. Но ведущая поспешила исправить его, назвав действительное количество - 1800 ракет.Нетаниягу не стал оспаривать эту цифру и начал говорить "это включает…". Однако он не закончил предложение, поскольку ведущая перебила его и спросила как он собирается бороться с этой ситуацией. "Вы спрашиваете, и теперь я дам вам серьезный ответ, а не ответ от пользователей Твиттера", - сказал Нетаниягу, а затем объяснил, что, несмотря на три раунда боевых действий в течение десятилетия, не может быть иного выбора, кроме как снова начать военную кампанию против ХАМАСа в палестинском анклаве.Ганц, который является главным кандидатом, чтобы сместить Нетаниягу на выборах, также столкнулся с проблемой во время интервью 12-му каналу. Когда интервьюер Рина Мазляч спросила его о недавних замечаниях в поддержку формирования правительства светского единства без ультраортодоксальных партий, Ганц дал путанный ответ."Я настаиваю на том, что я не против кого-либо", - сказал Ганц. "Я против всей израильской общественности, я хочу служить израильской общественности, поэтому я встаю по утрам". Далее он объяснил, что он намерен сформировать светское правительство в качестве основы коалиции, а затем включить другие партии, которые хотят присоединиться. В воскресенье Ганц попытался выкрутиться из ситуации, сравнив себя с Моисеем."Я предпочитаю премьер-министра, который считает, что лучше для людей, смотрит на людей как на равных, даже если он на секунду совершает ошибку". "Моисей заикался и нуждался в том, чтобы [его брат] Аарон говорил за него, но был великим лидером, верно? Не был отличным оратором. Мы доберемся до этого", - сказал Ганц.