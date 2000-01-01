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Нетаниягу и Ганц вопиюще оговорились в интервью на ТВ | Фото:15.09 19:11   MIGnews.com

Нетаниягу и Ганц вопиюще оговорились в интервью на ТВ

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и кандидат на этот пост Бенни Ганц дали серию телевизионных интервью менее чем за 72 часа до выборов, в субботу, 14 сентября. Однако, не все пошло как надо. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и Бенни Ганц, глава "Кахоль Лаван", оба сделали вопиющие ошибки во время своего эфирного времени, но телеведущие быстро исправили их.

В субботу вечером на канале 13 Нетаниягу спросили знает ли он, сколько ракет было выпущено по Израилю из Газы за последние 18 месяцев. "Несколько сотен", - ответил Нетаниягу, который также является министором обороны. Но ведущая поспешила исправить его, назвав действительное количество - 1800 ракет.

Нетаниягу не стал оспаривать эту цифру и начал говорить "это включает…". Однако он не закончил предложение, поскольку ведущая перебила его и спросила как он собирается бороться с этой ситуацией. "Вы спрашиваете, и теперь я дам вам серьезный ответ, а не ответ от пользователей Твиттера", - сказал Нетаниягу, а затем объяснил, что, несмотря на три раунда боевых действий в течение десятилетия, не может быть иного выбора, кроме как снова начать военную кампанию против ХАМАСа в палестинском анклаве.

Ганц, который является главным кандидатом, чтобы сместить Нетаниягу на выборах, также столкнулся с проблемой во время интервью 12-му каналу. Когда интервьюер Рина Мазляч спросила его о недавних замечаниях в поддержку формирования правительства светского единства без ультраортодоксальных партий, Ганц дал путанный ответ.

"Я настаиваю на том, что я не против кого-либо", - сказал Ганц. "Я против всей израильской общественности, я хочу служить израильской общественности, поэтому я встаю по утрам". Далее он объяснил, что он намерен сформировать светское правительство в качестве основы коалиции, а затем включить другие партии, которые хотят присоединиться. В воскресенье Ганц попытался выкрутиться из ситуации, сравнив себя с Моисеем.

"Я предпочитаю премьер-министра, который считает, что лучше для людей, смотрит на людей как на равных, даже если он на секунду совершает ошибку". "Моисей заикался и нуждался в том, чтобы [его брат] Аарон говорил за него, но был великим лидером, верно? Не был отличным оратором. Мы доберемся до этого", - сказал Ганц.


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