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`Израиль превращается в расистский режим апартеида` | Фото:15.09 18:40   MIGnews.com

"Израиль превращается в расистский режим апартеида"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что "смешной" план премьер-министра Биньямина Нетаниягу по аннексии долины реки Иордан является "отвратительной" попыткой укрепить свои позиции в преддверии выборов на этой неделе.

"Израиль, воодушевленный поддержкой некоторых стран, продолжает свою агрессивную политику, которая превращает его в расистский режим апартеида", - сказал он, согласно переводу агентства Рейтер, опубликованному в государственном информационном агентстве Anadolu.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац ответил на обвинение Турции.

"Режим Эрдогана систематически нарушает права человека, жестоко преследует курдов и поддерживает террористов ХАМАСа. Он последний, кто должен проповедовать мораль Израилю", - пишет он.




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