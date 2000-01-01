"Израиль превращается в расистский режим апартеида"
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что "смешной" план премьер-министра Биньямина Нетаниягу по аннексии долины реки Иордан является "отвратительной" попыткой укрепить свои позиции в преддверии выборов на этой неделе.
"Израиль, воодушевленный поддержкой некоторых стран, продолжает свою агрессивную политику, которая превращает его в расистский режим апартеида", - сказал он, согласно переводу агентства Рейтер, опубликованному в государственном информационном агентстве Anadolu.
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац ответил на обвинение Турции.
"Режим Эрдогана систематически нарушает права человека, жестоко преследует курдов и поддерживает террористов ХАМАСа. Он последний, кто должен проповедовать мораль Израилю", - пишет он.
Erdogan's regime systematically violates human rights, brutally persecutes the Kurds, and supports the terrorists of Hamas. He is the last person who should be preaching morals to Israel.