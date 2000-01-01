15.09 18:40 MIGnews.com

"Израиль превращается в расистский режим апартеида"

Erdogan's regime systematically violates human rights, brutally persecutes the Kurds, and supports the terrorists of Hamas. He is the last person who should be preaching morals to Israel. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) 15 сентября 2019 г.

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что "смешной" план премьер-министра Биньямина Нетаниягу по аннексии долины реки Иордан является "отвратительной" попыткой укрепить свои позиции в преддверии выборов на этой неделе."Израиль, воодушевленный поддержкой некоторых стран, продолжает свою агрессивную политику, которая превращает его в расистский режим апартеида", - сказал он, согласно переводу агентства Рейтер, опубликованному в государственном информационном агентстве Anadolu.Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац ответил на обвинение Турции."Режим Эрдогана систематически нарушает права человека, жестоко преследует курдов и поддерживает террористов ХАМАСа. Он последний, кто должен проповедовать мораль Израилю", - пишет он.