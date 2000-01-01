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Ликуд: карта `сделки века` Беннетта - абсолютный фейк | Фото:15.09 15:37   MIGnews.com

Ликуд: карта "сделки века" Беннетта - абсолютный фейк

Законодатели "Ликуда" заявили, что карта "Сделки века", опубликованная утром в воскресенье, 15 сентября, Нафтали Беннеттом, является ложной. В заявлении партии говорится: "Карта, которую рекламируют Беннетт, Смотрич и Шакед, неверна и не является частью "Сделки века Трампа". Абсолютно фейковые новости".

"Неясно, почему Беннетт, Смотрич и Шакед готовы нанести ущерб чувствительным отношениям с администрацией Трампа только для того, чтобы получить некоторые заголовки в прессе", - говорится в заявлении "Ликуда".

Партия добавляет, что "Сделка века" Трампа будет опубликована сразу после выборов во вторник, и израильские граждане должны решить, кто договорится с президентом Трампом - его близкий друг премьер-министр Биньямин Нетаниягу, который защищал землю Израиль в течении 8 лет работы Обамы и добился больших достижений от администрации Трампа или Яир Лапид, который хочет эвакуировать 90 тысяч поселенцев и которого никто в США серьезно не знает".

Ранее Беннетт представил карту Иудеи и Самарии. На ней демонстрируются большие и маленькие островки израильских территорий, окруженные Палестиной. Беннет написал: "Это и есть "Сделка века", которое поразит нас сразу после выборов. Черное - Палестина. Более 90% площади. Белое - отдельные "острова" в океане Палестины. Окруженные на 360 градусов ХАМАСом, Танзимом и ФАТХом. Кошмар для каждого жителя Ариэля, Офры и Кирьят-Арбы. Конец поселения. Только Ямина остановит островной план в Палестине".




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