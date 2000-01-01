15.09 15:37 MIGnews.com

Ликуд: карта "сделки века" Беннетта - абсолютный фейк

רבותיי, הגיע הרגע לחשוף:

זו ״תכנית המאה״ שתיפול עלינו מיד לאחר הבחירות.



בשחור—פלסטין.

בלבן—״איים״ ישראלים בודדים בתוך אוקיינוס של פלסטין. מוקפים 360 מעלות בחמאס, תנזים, אש״ף.



גיהנום לכל תושב אריאל, עפרה וקרית ארבע.

סוף להתיישבות.



רק ימינה טב תבלום את תכנית האיים בפלסטין. pic.twitter.com/4xkH5TshdT — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) 15 сентября 2019 г.

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Законодатели "Ликуда" заявили, что карта "Сделки века", опубликованная утром в воскресенье, 15 сентября, Нафтали Беннеттом, является ложной. В заявлении партии говорится: "Карта, которую рекламируют Беннетт, Смотрич и Шакед, неверна и не является частью "Сделки века Трампа". Абсолютно фейковые новости"."Неясно, почему Беннетт, Смотрич и Шакед готовы нанести ущерб чувствительным отношениям с администрацией Трампа только для того, чтобы получить некоторые заголовки в прессе", - говорится в заявлении "Ликуда".Партия добавляет, что "Сделка века" Трампа будет опубликована сразу после выборов во вторник, и израильские граждане должны решить, кто договорится с президентом Трампом - его близкий друг премьер-министр Биньямин Нетаниягу, который защищал землю Израиль в течении 8 лет работы Обамы и добился больших достижений от администрации Трампа или Яир Лапид, который хочет эвакуировать 90 тысяч поселенцев и которого никто в США серьезно не знает".Ранее Беннетт представил карту Иудеи и Самарии. На ней демонстрируются большие и маленькие островки израильских территорий, окруженные Палестиной. Беннет написал: "Это и есть "Сделка века", которое поразит нас сразу после выборов. Черное - Палестина. Более 90% площади. Белое - отдельные "острова" в океане Палестины. Окруженные на 360 градусов ХАМАСом, Танзимом и ФАТХом. Кошмар для каждого жителя Ариэля, Офры и Кирьят-Арбы. Конец поселения. Только Ямина остановит островной план в Палестине".