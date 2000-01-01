16.09 06:10 MIGnews.com

Президента Замбии обвинили в контрабанде денег в Израиль

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Посол Израиля в Замбии опроверг обвинения оппонента президента страны Эдгара Лунгу об использовании борта номер один для контрабанды денег и наркотиков, когда лидер государства возвращался из официальной поездки в Израиль в 2017 году.Об этом сообщает авторитетное издание The Times of Israel.Отметим, накануне лидер Национального демократического конгресса Чишимба Камбвили – политический оппонент Лунгу, еще в 2016 году отправленный в отставку из правительства Замбии, а через два года, в 2018 году, и вовсе исключенный из правящей партии "Патриотический фронт", заявил, что ходят слухи о контрабанде денег из Израиля."Есть даже утверждение, что на президентском самолете были деньги из Израиля, у меня нет фактов, но есть обвинения. Люди Замбии и всего мира утверждают, что, возможно, президентские поездки и самолеты в настоящее время используются для доставки наркотиков", - заявил Камбвили.Эти требования вызвали политический пожар в стране, когда полиция начала расследование клеветы на президента.Между тем посол всячески стремился дистанцировать Израиль от соответственного скандала, подчеркнув, что двусторонние отношения стран находятся на высоком уровне, а деловые связи двух стран подпадают под юрисдикцию антикоррупционных законов Израиля.По его словам, израильские компании активно участвуют в сельском хозяйстве, водоснабжении, IT-рынке, здравоохранении, связи, а также обороне, и, соответственно, подчиняются местным законам, запрещающим коррупцию и строгим процедурам, касающимся международных отношений.