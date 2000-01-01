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`Яир засовывал носки в холодильник, я получила по голове` 15.06 09:15   MIGnews.com

"Яир засовывал носки в холодильник, я получила по голове"

Репортер 13-го канала израильского ТВ Авиад Гликман в очередной раз “исполнил журналистский долг” и поведал народу о жестокостях, творимых Сарой Нетаниягу.

В “эксклюзивном материале” 13-го канала публикуются записи разговоров домработниц резиденции премьер-министра. Записи “проливают тревожный свет на отношение Сары Нетаниягу и сына ее Яира к работникам, и к их общему поведению в резиденции”.

Разговор идет между работницами Ирда Штутман и Сильвией Генсия: 
“Повесила одежду Авнера в шкаф?

Нет, она ждет тебя

Шлюха!

Точно!

Реально шлюха!

Она тебя ждет

Это не нормально, Ты тоже можешь это сделать

Она очень нервная. Она просто плохая, очень плохая женщина Она - душевнобольная.

Она тебя просто сожрет

Каждый день она в бешенстве. Она мне говорит: не смей отвечать мне. Я так решила. Это - мой дом. Она реально душевнобольная. Срочно госпитализировать”.

Ирда работала в резиденции два года. В ходе этого разговора Сильвия рассказала о том, что случайно повредила две рубашки Яира Нетаниягу.
Она не знала, что делать, и рассказала об этом Яиру, а тот рассказал матери. Сильвия говорит: Я была в полном шоке от этого”.
Ирда после этого выдает следующую тираду: “Но он, Яир - тоже мусор. Чего ты к нему пошла? Видишь что получилось? Ты говоришь, что ты его любила. Я тебе говорила - он не такой. С самого начала я тебе говорила быть осторожной.  Он засунул носки в холодильник, а получила по башке. Она открыла холодильник, увидела носки. Он чокнутый. А она сказала, что я специально запхала носки . Я тебе поэтому говорила быть осторожной”.

Гликман также сообщает, что эти и подобные записи разговоров работниц “переданы полиции”, которая “продолжит расследование” в том, что творилось в резиденции премьер-министра. В ближайшие дни полицейские допросят начальников из резиденции главы правительства.


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