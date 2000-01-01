15.06 09:15 MIGnews.com

"Яир засовывал носки в холодильник, я получила по голове"

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Репортер 13-го канала израильского ТВ Авиад Гликман в очередной раз “исполнил журналистский долг” и поведал народу о жестокостях, творимых Сарой Нетаниягу.В “эксклюзивном материале” 13-го канала публикуются записи разговоров домработниц резиденции премьер-министра. Записи “проливают тревожный свет на отношение Сары Нетаниягу и сына ее Яира к работникам, и к их общему поведению в резиденции”.Разговор идет между работницами Ирда Штутман и Сильвией Генсия:“Повесила одежду Авнера в шкаф?Нет, она ждет тебяШлюха!Точно!Реально шлюха!Она тебя ждетЭто не нормально, Ты тоже можешь это сделатьОна очень нервная. Она просто плохая, очень плохая женщина Она - душевнобольная.Она тебя просто сожретКаждый день она в бешенстве. Она мне говорит: не смей отвечать мне. Я так решила. Это - мой дом. Она реально душевнобольная. Срочно госпитализировать”.Ирда работала в резиденции два года. В ходе этого разговора Сильвия рассказала о том, что случайно повредила две рубашки Яира Нетаниягу.Она не знала, что делать, и рассказала об этом Яиру, а тот рассказал матери. Сильвия говорит: Я была в полном шоке от этого”.Ирда после этого выдает следующую тираду: “Но он, Яир - тоже мусор. Чего ты к нему пошла? Видишь что получилось? Ты говоришь, что ты его любила. Я тебе говорила - он не такой. С самого начала я тебе говорила быть осторожной. Он засунул носки в холодильник, а получила по башке. Она открыла холодильник, увидела носки. Он чокнутый. А она сказала, что я специально запхала носки . Я тебе поэтому говорила быть осторожной”.Гликман также сообщает, что эти и подобные записи разговоров работниц “переданы полиции”, которая “продолжит расследование” в том, что творилось в резиденции премьер-министра. В ближайшие дни полицейские допросят начальников из резиденции главы правительства.