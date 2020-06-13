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НАТО могут вторгнутся в РФ, - американский эксперт 15.06 11:56   MIGnews.com

НАТО могут вторгнутся в РФ, - американский эксперт

Россия имеет основания опасаться вторжения НАТО, так как на протяжении последних столетий на нее нападали США, Германия, Франция, Швеция, Польша. Об этом написал публицист Питер Сучиу в статье для The National Interest.

По его словам, американцы могут считать угрозу НАТО для России надуманной, однако в Москве давно стали фиксировать военную активность североатлантического альянса у российских границ.

Во многих смыслах Россия является более уязвимой по сравнению с большинством сателлитов, среди которых Польша, Румыния и Венгрия, а также Чехия и Словакия, входящих в состав НАТО. Поэтому Москвы усиливает армию и флот, проводит военные маневры и разрабатывает новую военную технику, пишет Tellerreport.

"Неудивительно, что русский медведь будет точить когти…Такая военная техника может рассматриваться не как их наступательный потенциал, а скорее как средство сдерживания, для гарантии, что Россия не столкнется с очередным вторжением с Запада", - подытожил Сучиу.


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