15.06 08:02 MIGnews.com

Женитьба с Кахоль Лаван закончится куда быстрее, чем ждали

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Ровно месяц назад было приведено к присяге 35-е правительство Израиля. В рамках коалиционного соглашения предусматривается, что в случае роспуска Кнессета в первые полтора года существования правительства , главой правительства в переходный период становится альтернативный премьер-министр. Другими словами в случае, если БАГАЦ решит вмешаться в коалиционное соглашение и распустить Кнессет - до выборов премьер-министром будет Бени Ганц.Роль Нетаниягу в качестве премьера в реальности гарантирована на первые шесть месяцев, в течение которых будет существовать так называемое “чрезвычайное правительство национального единства”. Несмотря на это, сейчас, на фоне опасений вмешательства БАГАЦа появляются новые требования. Ликуд требует от Кахоль Лаван уже сейчас согласится на продление срока каденции правительства единства с трех до четырех лет. Таким образом правые надеются сократить вероятность вмешательства БАГАЦа в коалиционные соглашения с целью замены Нетаниягу.Полтора месяца назад 11 судей БАГАЦа единогласно отвергли петиции против коалиционного соглашения, но оставили возможность для дисквалификации соглашения в будущем. Судьи постановили, что что ротационное соглашение Нетаниягу является “исключением из правил”, но “сейчас - не время для вмешательства”. Судьи сообщили: БАГАЦ не вмешивается в законодательный процесс до его завершения”.Сановники Ликуда, с которыми говорили корреспонденты 12-го канала сообщают, что у Нетаниягу нет никакого энтузиазма относительно правительства единства. Кроме проблем, возникающих в ходе совместной работы, Нетаниягу беспокоят открытые выступления членов Кахоль Лаван против него. Так, министр Мейрав Коэн заявила что ни она, ни ее партия “не доверяют” премьеру. Он также раздражен тем, что министр юстиции Ави Ниссенкорн открыто выступил в поддержку судебной системы - и, косвенно, против него.Согласно последним опросам общественного мнения, на выборах Ликуд получает 40-41 мандат, в то время как Кахоль Лаван ожидает полный разгром. У Нетаниягу нет достойного противника на политической арене. Сановники Ликуда утверждают: “Наша женитьба с Кахоль Лаван может закончиться куда быстрее, чем все думают. Нетаниягу пытается найти правильный тайминг и предлог с тем, чтобы выйти из коалиции и объявить выборы. Голосование по бюджету может предоставить подобную возможность”.Государственный бюджет должен быть одобрен в конце августа. Если правительству не удастся этого - в течение 100 дней пройдут выборы, и Ганц не станет премьер-министром. Между тем, пока официально не объявлена даже дата обсуждения бюджета.