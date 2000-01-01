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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото: AFP16.06 06:15   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Меньше умерло во время коронавируса? - Неверный аргумент Профессор Габи Барбаш подверг критике репортаж 12-го канала израильского ТВ о том, что в ходе эпидемии коронавируса в Израиле смертность не выросла, но снизилась.

Ликуд и Кахоль Лаван договорились по норвежскому закону Лидеры партии "Ликуд" и "Кахоль Лаван" договорились о вынесении "норвежского закона" на голосование во втором и третьем чтениях.

Учителям угрожают урезать зарплату: названы условия Генеральный директор министерства финансов проинструктировал ответственного за зарплаты насчет действий в отношении учителей, которые откажутся выполнять распоряжение о продлении учебного года.

Как Путин не позволил создать Палестинское государство Газета Исраэль Хай Йом опубликовала материала, бросающий свет на закулисную драму в Совете Безопасности ООН в 2016 году.

Нетаниягу: аннексия может быть в несколько этапов Применение суверенитета в Иудее и Самарии может осуществляться в несколько этапов. Такое заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу во время беседы с группой бывших офицеров ЦАХАЛа.


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