16.06 06:15 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Меньше умерло во время коронавируса? - Неверный аргумент
Профессор Габи Барбаш подверг критике репортаж 12-го канала израильского ТВ о том, что в ходе эпидемии коронавируса в Израиле смертность не выросла, но снизилась.
Ликуд и Кахоль Лаван договорились по норвежскому закону
Лидеры партии "Ликуд" и "Кахоль Лаван" договорились о вынесении "норвежского закона" на голосование во втором и третьем чтениях.
Учителям угрожают урезать зарплату: названы условия
Генеральный директор министерства финансов проинструктировал ответственного за зарплаты насчет действий в отношении учителей, которые откажутся выполнять распоряжение о продлении учебного года.
Как Путин не позволил создать Палестинское государство
Газета Исраэль Хай Йом опубликовала материала, бросающий свет на закулисную драму в Совете Безопасности ООН в 2016 году.
Нетаниягу: аннексия может быть в несколько этапов
Применение суверенитета в Иудее и Самарии может осуществляться в несколько этапов. Такое заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу во время беседы с группой бывших офицеров ЦАХАЛа.
Поделиться
Все по теме
Комментарии