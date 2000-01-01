15.06 22:35 MIGnews.com

Иран все еще не передал "черные ящики": названа причина

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Представитель правительства Ирана Али Рабей заявил, что "черные ящики" сбитого самолета "МАУ" все еще не были отправлены в Украину из-за коронавируса.Он также отметил, что Тегеран "с самых первых дней после этого прискорбного инцидента объявил о готовности сотрудничать" в изучении черных ящиков сбитого боинга."С нашей стороны нам нечего скрывать. Если расшифровать их можно будет в Украине, это будет сделано в Украине. В ином случае их расшифруют во Франции", - сказал он во время пресс-конференции в Тегеране 15 июня."Вынужденная задержка (в отправке – ред.) была вызвана приостановкой международных рейсов из-за пандемии коронавируса", - добавил представитель правительства Ирана.