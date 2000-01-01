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Эдельштейн жестко отчитал членов Кнессета | Фото:15.06 21:15   MIGnews.com

Эдельштейн жестко отчитал членов Кнессета

Министр здравоохранения Юли Эдельштейн отчитал парламентариев, которые не носят маски, с прямо с трибуны Кнессета.

Об этом сообщают израильские СМИ.

Эдельштейн заявил, что политики только "отмахиваются от него", когда он делает им замечания по поводу правил, которых необходимо придерживаться, чтобы предотвратить эпидемию.

Зато, когда стало известно, как заразился один из депутатов, члены Кнессета мигом задействовали все свои связи, чтобы как можно скорее сдать тесты на коронавирус COVID-19.

Глава израильского минздрава также напомнил, что парламентарии должны подавать пример гражданам собственной страны. К тому же, без соблюдения рекомендаций минздрава не удастся избежать новых карантинных ограничений, которые негативно скажутся на экономике.


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