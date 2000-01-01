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Нетаниягу не вынесет план аннексии на голосование в Кнессете | Фото:15.06 20:54   MIGnews.com

Нетаниягу не вынесет план аннексии на голосование в Кнессете

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не доведет план Израиля по применению суверенитета над некоторыми частями Иудеи и Самарии до голосования правительства в ближайшее время.

Такое заявление он сделал на собрании "Ликуда", передает "Аруц Шева".

По словам главы правительства, министр обороны Бенни Ганц и министр иностранных дел Габи Ашкенази совершенно по-другому смотрят на план аннексии, хоть и высказались в его поддержку.

Также ранее Нетаниягу сообщил, что применение суверенитета в Иудее и Самарии может осуществляться в несколько этапов. Он подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала, чтобы любой шаг по применению суверенитета был одобрен министром обороны Бенни Ганцом и министром иностранных дел Габи Ашкенази.


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