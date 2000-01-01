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Нетаниягу: аннексия может быть в несколько этапов | Фото:15.06 18:41   MIGnews.com

Нетаниягу: аннексия может быть в несколько этапов

Применение суверенитета в Иудее и Самарии может осуществляться в несколько этапов.

Такое заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу во время беседы с группой бывших офицеров ЦАХАЛа, передает Аруц Шева.

Он подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала, чтобы любой шаг по применению суверенитета был одобрен министром обороны Бенни Ганцом и министром иностранных дел Габи Ашкенази.

Глава израильского правительства хочет применить суверенитет над 30% Иудеи и Самарии, которые были выделены в рамках мирного плана американского лидера, однако Ганц и Ашкенази пока не пошли на уступки.

"Нетаниягу сказал, что сейчас речь идет о том, как будет осуществляться этот шаг, и подчеркнул, что это зависит от внутренних переговоров, которые состоятся в правительстве", – прокомментировал один из чиновников.


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