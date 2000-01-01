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ФРГ: члены ячейки Альтернатива для Германии - под контролем | Фото:15.06 17:59   MIGnews.com

ФРГ: члены ячейки Альтернатива для Германии - под контролем

Немецкие спецслужбы установили контроль над всеми членами ячейки право-популистской партии "Альтернатива для Германии" в Бранденбурге.

Об этом в понедельник, 15 июня, рассказали в министерстве внутренних дел, передает информационное агентство dpa.

До недавнего времени главой партийной ячейки правопопулистив в Бранденбурге был Андреас Кальбиц.

В мае он был исключен из состава политсилы, поскольку при вступлении в нее мужчина не указал, что состоял в запрещенной экстремистской молодежной организации Heimattreue Deutschen Jugend.


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