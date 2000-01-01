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Ликуд и Кахоль Лаван договорились по норвежскому закону | Фото:15.06 17:38   MIGnews.com

Ликуд и Кахоль Лаван договорились по норвежскому закону

Лидеры партии "Ликуд" и "Кахоль Лаван" договорились о вынесении "норвежского закона" на голосование во втором и третьем чтениях.

Об этом стало известно в понедельник, 15 июня.

Днем появилась информация, что встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Бенни Ганца завершилась без какого-либо результата.

Позже стало известно, что голосование по "норвежскому закону" отменено. Однако в СМИ также появилась информация, что прогресс между сторонами все же есть.

"Норвежский закон" позволяет министрам выйти из Кнессета, уступив места в парламенте другим депутатам.


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