15.06 16:38 MIGnews.com

Меньше умерло во время коронавируса? - Неверный аргумент

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Профессор Габи Барбаш подверг критике репортаж 12-го канала израильского ТВ о том, что в ходе эпидемии коронавируса в Израиле смертность не выросла, но снизилась.Авторы репортажа намекали на то, что ввиду снизившейся статистики смертности в Израиле жесткие меры социальной изоляции, фактически остановившие экономику, были излишними и нанесли большой экономический урон.Барбаш указывает на то, что во всех странах, которые отреагировали с запозданием - но, в конце концов, были вынуждены пойти на те же меры , что и Израиль - в Италии, Франции, Испании и многих штатах США, статистика смертности действительно выросла.Более того, в этих странах экономический ущерб - куда более болезненный и продолжается более длительный период. Согласно только что опубликованной статистике, ВНП Британии сократился в апреле на 20,4%. Даже в Швеции, отличающейся наиболее либеральным подходом к эпидемии, масштабы экономического падения сравнимы с теми странами, которые ввели карантин.Барбаш говорит: “Тот факт, что этого не случилось здесь и смертность снизилась не обязательно является доказательством того, что предпринятые шаги не были необходимыми. на профессиональном жаргоне это называется эффектом ретроспективного взгляда - каждая сторона в этом споре найдет аргументы в свою поддержку”.В медицинском мире известно, что закрытие и остановка систем не обязательно ведет к изменениям или росту смертности, этого например, не случилось во время забастовок врачей в 1983 и 2000 годах. Снижение смертности может быть отнесено к снижению различного рода происшествий со смертельным исходом, в первую очередь, ДТП из-за карантина.Барбаш говорит, что у снижения смертности, на которое указали журналисты может больше чем одно объяснение и рекомендует сосредоточиться не на этом споре, а на подготовке системы здравоохранения к грядущим вызовам - в первую очередь, связанным с коронавирусом.