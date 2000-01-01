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Меньше умерло во время коронавируса? - Неверный аргумент 15.06 16:38   MIGnews.com

Меньше умерло во время коронавируса? - Неверный аргумент

Профессор Габи Барбаш подверг критике репортаж 12-го канала израильского ТВ о том, что в ходе эпидемии коронавируса в Израиле смертность не выросла, но снизилась.

Авторы репортажа намекали на то, что ввиду снизившейся статистики смертности в Израиле жесткие меры социальной изоляции, фактически остановившие экономику, были излишними и нанесли большой экономический урон.

Барбаш указывает на то, что во всех странах, которые отреагировали с запозданием - но, в конце концов, были вынуждены пойти на те же меры , что и Израиль - в Италии, Франции, Испании и многих штатах США, статистика смертности действительно выросла.

Более того, в этих странах экономический ущерб - куда более болезненный и продолжается более длительный период. Согласно только что опубликованной статистике, ВНП Британии сократился в апреле на 20,4%. Даже в Швеции, отличающейся наиболее либеральным подходом к эпидемии, масштабы экономического падения сравнимы с теми странами, которые ввели карантин.

Барбаш говорит: “Тот факт, что этого не случилось здесь и смертность снизилась  не обязательно является доказательством того, что предпринятые шаги не были необходимыми. на профессиональном жаргоне это называется эффектом ретроспективного взгляда - каждая сторона в этом споре найдет аргументы в свою поддержку”.

В медицинском мире известно, что закрытие и остановка систем не обязательно ведет к изменениям или росту смертности, этого например, не случилось во время забастовок врачей в 1983 и  2000 годах. Снижение смертности может быть отнесено к снижению различного рода происшествий со смертельным исходом, в первую очередь, ДТП из-за карантина.

Барбаш говорит, что у снижения смертности, на которое указали журналисты может больше чем одно объяснение и рекомендует сосредоточиться не на этом споре, а на подготовке системы здравоохранения к грядущим вызовам - в первую очередь, связанным с коронавирусом.


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