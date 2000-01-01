15.06 16:56 MIGnews.com
Евросоюз озвучил Израилю цену за аннексию
Европейский Союз предупредил Израиль, что аннексия территорий Западного берега реки Иордан лишит Иерусалим грантов на научные исследования.
Об этом заявил министр науки и технологий еврейского государства Ижар Шай.
По его словам, распространение израильского суверенитета поставит под угрозу участие страны в программе ЕС под названием Horizon.
В ее рамках Иерусалим с 2014 получил от Horizon более 1 миллиарда евро.
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