15.06 16:56 MIGnews.com

Евросоюз озвучил Израилю цену за аннексию

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Европейский Союз предупредил Израиль, что аннексия территорий Западного берега реки Иордан лишит Иерусалим грантов на научные исследования.Об этом заявил министр науки и технологий еврейского государства Ижар Шай.По его словам, распространение израильского суверенитета поставит под угрозу участие страны в программе ЕС под названием Horizon.В ее рамках Иерусалим с 2014 получил от Horizon более 1 миллиарда евро.