15.06 15:33 MIGnews.com

СМИ: король Иордании игнорирует Нетаниягу

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Король Иордании Абдалла II не принимает телефонные звонки от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.Об этом сообщает пропалестинское информационное агентство Ma'an.Уточняется, что Хашимитское королевство возмущено планами Израиля распространить суверенитет над долиной реки Иордан. Это и послужило причиной игнорирования главы израильского правительства.Более того, иорданское руководство не контактирует с министром обороны Бенни Ганцем и отказывается назначать дату встречи, чтобы обсудить планы Израиля.