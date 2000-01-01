15.06 15:33 MIGnews.com
СМИ: король Иордании игнорирует Нетаниягу
Король Иордании Абдалла II не принимает телефонные звонки от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.
Об этом сообщает пропалестинское информационное агентство Ma'an.
Уточняется, что Хашимитское королевство возмущено планами Израиля распространить суверенитет над долиной реки Иордан. Это и послужило причиной игнорирования главы израильского правительства.
Более того, иорданское руководство не контактирует с министром обороны Бенни Ганцем и отказывается назначать дату встречи, чтобы обсудить планы Израиля.
Поделиться
Все по теме
Комментарии