Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












СМИ: король Иордании игнорирует Нетаниягу | Фото:15.06 15:33   MIGnews.com

СМИ: король Иордании игнорирует Нетаниягу

Король Иордании Абдалла II не принимает телефонные звонки от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщает пропалестинское информационное агентство Ma'an.

Уточняется, что Хашимитское королевство возмущено планами Израиля распространить суверенитет над долиной реки Иордан. Это и послужило причиной игнорирования главы израильского правительства.

Более того, иорданское руководство не контактирует с министром обороны Бенни Ганцем и отказывается назначать дату встречи, чтобы обсудить планы Израиля.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:10
Китай требует от Twitter блокировки ряда аккаунтов
14:58
У США и лидеров ПА свои секреты
14:38
В Израиле закрыто уже 193 учебных заведения
13:56
Нападение на Йехуду Глика: задержаны подозреваемые
13:36
Жена футболиста: почему за секс наказывают только мужчину?
13:04
SIPRI: ядерные державы модернизируют свои арсеналы
12:17
Большинство уволенных израильтян до сих пор без работы
11:56
НАТО могут вторгнутся в РФ, - американский эксперт
11:33
Переспавшая с футболистами Маккаби: меня мучают кошмары
11:14
Иерусалим: на автобусной станции душили дипломата-бедуина
11:05
Еще один судья БАГАЦа получил угрозы
10:37
В Тель-Авиве - в два раза больше зараженных
10:11
Несмотря на обещания Ганца: в Газу переведут $50 млн
10:02
Яир Нетаниягу занялся женой Авиада Гликмана
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  