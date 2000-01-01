15.06 13:36 MIGnews.com

Жена футболиста: почему за секс наказывают только мужчину?

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Супруга знаменитого израильского футболиста Галя Альбермана Литл, породила большой скандал в сети, опубликовав пост посвященный скандалу вокруг секса двух игроков Маккаби Тель-Авив с несовершеннолетними.Литл написала: "Так много мужчин ходят с мужчинами, и так много девочек предлагают себя на блюдечке с голубой каемочкой. Это совершенно противоречит всем принципам морали, ценностям и достоинству. Но после этого один из участников акта (с полного согласия сторон) получит медийный , культурный, моральный и ценностный линч. Но где эти самые девочки? Те самые, которые в полном сознании занимались сексом, кто знает, по какой причине. Почему закон не применяется к обеим сторонам? Где закон, который отобьет от этого охоту не только у мужчин, но и у девочек? Почему та девочка, которая сделала свободный выбор и решила провести время с мужчиной не получает тот же тип осуждения и такое же отношение, как и мужчина? Мы что, в Средних Веках? Где равенство, почему мужчину наказывают за сексуальный акт с взаимного согласия сторон?”Литл добавила: “Важно , чтобы все поняли - я не поддерживаю в данной ситуации мужчин. Мне такие ситуации совершенно не нравятся. Я считаю, что они противоречат морали и ценностям. Относительно этого специфического дела - на этих парней навалились потому что они известны, только ради рейтинга. Никто не знает, почему эти девочки посылают такие сообщения в социальных сетях, почему они себя так ведут - возможно, и они сами не знают. Несомненно, что должен действовать закон предотвращающий эксплуатацию невинных несовершеннолетних. Но в этом деле речь определенно не идет о невинности, и я не уверена, что речь идет об эксплуатации”.