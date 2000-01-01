15.06 10:11 MIGnews.com
Несмотря на обещания Ганца: в Газу переведут $50 млн
Правительство Израиля одобрило перевод $50 млн в Газу из Катара после обещания террористических группировок прекратить запуски зажигательных и взрывных воздушных шаров.
Об этом сообщает ливанская газета "Аль-Ахбар".
По данным газеты, решение было принято после двух недель переговоров на высшем уровне.
Средства пойдут на финансовые гранты нуждающимся семьям и на финансирование катарских проектов. Дата утвержденного перевода не указывается.
Во время предвыбороной кампании Кахоль Лаван Бени ганц и Габи Ашкенази и Бени ганц называли переводы в Газу катарских денег "платой рэкетирам".
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