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Несмотря на обещания Ганца: в Газу переведут $50 млн 15.06 10:11   MIGnews.com

Несмотря на обещания Ганца: в Газу переведут $50 млн

Правительство Израиля одобрило перевод $50 млн в Газу из Катара после обещания террористических группировок прекратить запуски зажигательных и взрывных воздушных шаров.

Об этом сообщает ливанская газета "Аль-Ахбар".

По данным газеты, решение было принято после двух недель переговоров на высшем уровне.

Средства пойдут на финансовые гранты нуждающимся семьям и на финансирование катарских проектов. Дата утвержденного перевода не указывается.

Во время предвыбороной кампании Кахоль Лаван Бени ганц и Габи Ашкенази и Бени ганц называли переводы в Газу катарских денег "платой рэкетирам".


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