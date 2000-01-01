15.06 10:02 MIGnews.com

Яир Нетаниягу занялся женой Авиада Гликмана

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Журналист 13-го канала Авиад Гликман отреагировал на угрозы сына премьер-министра Биньямина Нетаниягу, Яира Нетаниягу.Яир Нетаниягу угрожает иском против Гликмана за его новые “разоблачения”, касающиеся отношений матери Яира, Сары Нетаниягу с прислугой в резиденции главы правительства.Авиад Гликман мужественно заявил, что “не боится”, и готов к тому, что Яир подаст иск.Гликман также сказал: “Моя работа, в качестве журналиста - публиковать информацию В прошлом он уже угрожал мне за публикации о его делах. Вчера он говорил об иске за клевету, и, к сожалению, примешал сюда еще и мою жену. Он может делать то, что ему в голову взбредет, я не могу запретить ему писать и постить. Я не волнуюсь, я присоединяюсь к тому, что тут уже было сказано о прямом подстрекательстве против журналистов, против Друкера со стороны самого Нетаниягу. Мы живем в плохие дни…”.Немедленно после трансляции передачи с материалами Гликмана Яир Нетаниягу опубликовал твит, в котором говорится: “Мне кажется. что пора заняться это Ади, бывшей пресс-представительницей министерства юстиции. Если Гликману можно поливать грязью супругу премьер-министра (да еще и ложью) , нет никакой причины чтобы мы вели себя иначе по отношению к его жене (и сказать правду)”.