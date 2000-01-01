В ЦАХАЛе заявили о необходимости серьезной военной кампании
Высокопоставленные генералы в Армии Обороны Израиля будут настаивать на более сильной реакции на ракетные обстрелы и поджоги воздушными шарами из сектора Газа после новых атак в последние дни.
Военный аналитик Рони Дэниел сказал, что Израиль "находится на грани серьезной военной кампании", и сказал, что в ЦАХАЛе рассматривают вопрос о прекращении своей политики предупреждения жителей зданий перед авиаударами, даже если это приводит к жертвам.
"Все висит на очень тонкой нити, и ситуация может резко измениться", - сказал источник, пишет Timesofisrael.
Однако политологи отметили, что маловероятно то, что правительство санкционирует крупную военную кампанию в преддверии выборов, назначенных на сентябрь.