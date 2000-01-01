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В ЦАХАЛе заявили о необходимости серьезной военной кампании 15.06 09:40   MIGnews.com

В ЦАХАЛе заявили о необходимости серьезной военной кампании

Высокопоставленные генералы в Армии Обороны Израиля будут настаивать на более сильной реакции на ракетные обстрелы и поджоги воздушными шарами из сектора Газа после новых атак в последние дни.

Военный аналитик Рони Дэниел сказал, что Израиль "находится на грани серьезной военной кампании", и сказал, что в ЦАХАЛе рассматривают вопрос о прекращении своей политики предупреждения жителей зданий перед авиаударами, даже если это приводит к жертвам.

"Все висит на очень тонкой нити, и ситуация может резко измениться", - сказал источник, пишет Timesofisrael.

Однако политологи отметили, что маловероятно то, что правительство санкционирует крупную военную кампанию в преддверии выборов, назначенных на сентябрь.


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