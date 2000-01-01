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Британия обвиняет Иран в нападениях на танкеры 15.06 08:33   MIGnews.com

Британия обвиняет Иран в нападениях на танкеры

Великобритания обвинила Иран и Корпус стражей исламской революции в нападениях на танкеры в Оманском заливе, по мнению властей, ни один другой государственный или негосударственный субъект не мог нести за это ответственность.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант осудил нападения. Он заявил, что они нарушили международные нормы, и призвал Иран прекратить все формы дестабилизирующей деятельности, пишет Ynetnews.

"Эти последние атаки основаны на модели дестабилизации поведения Ирана и представляют серьезную опасность для региона", - говорится в заявлении.


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