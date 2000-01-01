15.06 08:18 MIGnews.com
Макрон встал на сторону Кипра в споре с Турцией
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Турцию прекратить "незаконную деятельность" в исключительной экономической зоне Кипра и заявил, что Европейский союз не отступит по этому вопросу.
Члены Европейского союза оказали давление на Турцию, чтобы она отказалась от своих планов бурения природного газа на шельфе в районе, пишет Ynetnews
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Кипрские власти объявили эту территорию как часть их исключительной экономической зоны вокруг острова.
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