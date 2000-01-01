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Макрон встал на сторону Кипра в споре с Турцией 15.06 08:18   MIGnews.com

Макрон встал на сторону Кипра в споре с Турцией

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Турцию прекратить "незаконную деятельность" в исключительной экономической зоне Кипра и заявил, что Европейский союз не отступит по этому вопросу.

Члены Европейского союза оказали давление на Турцию, чтобы она отказалась от своих планов бурения природного газа на шельфе в районе, пишет Ynetnews.

Кипрские власти объявили эту территорию как часть их исключительной экономической зоны вокруг острова.


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