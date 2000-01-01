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Новая президент Словакии официально вступила в должность | Фото: Twitter15.06 21:05   MIGnews.com

Новая президент Словакии официально вступила в должность

В субботу в Братиславе состоялась инаугурация правозащитницы и борца с коррупцией Зузаны Чапутовой, первой женщины, которая стала президентом государства.

Об этом сообщает Reuters.

В своей инаугурационной речи Чапутова пообещала бороться с безнаказанностью и защищать справедливость в стране.

"Я здесь не для того, чтобы управлять, я здесь для того, чтобы служить", - отметила глава государства.

Новый лидер страны приняла присягу во время специальной сессии парламента.

Стоит отметить, что экоактивистка и адвокат Чапутова стала пятым главой государства.

Напомним, что она стала лидером президентской гонки 30 марта, набрав во втором туре 58,37% голосов избирателей.

Ранее Чапутова была членом партии "Прогрессивная Словакия", которая не входила в состав словацкого парламента.


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