15.06 21:05 MIGnews.com
Новая президент Словакии официально вступила в должность
В субботу в Братиславе состоялась инаугурация правозащитницы и борца с коррупцией Зузаны Чапутовой, первой женщины, которая стала президентом государства.
Об этом сообщает Reuters
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В своей инаугурационной речи Чапутова пообещала бороться с безнаказанностью и защищать справедливость в стране.
"Я здесь не для того, чтобы управлять, я здесь для того, чтобы служить", - отметила глава государства.
Новый лидер страны приняла присягу во время специальной сессии парламента.
Стоит отметить, что экоактивистка и адвокат Чапутова стала пятым главой государства.
Напомним, что она стала лидером президентской гонки 30 марта, набрав во втором туре 58,37% голосов избирателей.
Ранее Чапутова была членом партии "Прогрессивная Словакия", которая не входила в состав словацкого парламента.
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