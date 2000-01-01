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Перемещение посольства Молдовы: Турция обеспокоена 15.06 14:51   MIGnews.com

Перемещение посольства Молдовы: Турция обеспокоена

Министерство иностранных дел Турции выловило обеспокоенность относительно намерения Молдовы перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о перемещении посольства Молдовы в Израиле в Иерусалим. Нам очень жаль, что статус Иерусалима, который имеет ключевое значение для справедливого и долговременного урегулирования палестинского вопроса, используется из соображений внутренней политики в нарушение международного права", - говорится в документе.

МИД Турции также призвал придерживаться резолюций ООН, принятых по Иерусалиму, уважать исторический и правовой статус Иерусалима, избегать безответственных шагов, которые могут поставить под угрозу стабильность региона.


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